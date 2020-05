Stiri pe aceeasi tema

- Anul viitor Dacia va introduce un nou model de SUV, capabil sa transporte 7 pasageri și care ar putea inaugura tehnologia hibrida in gama de modele a construtorului auto, anunța publicația franceza...

- Dacia Lodgy este unul dintre modelele care nu s-a bucurat de o popularitate majora in randul clienților, iar constructorul de la Mioveni este pe punctul sa renunțe la comercializarea acestuia in cursul anului viitor, potrivit unor informații dezvaluite de publicația franceza L'Argus. Sursa citata anunța…

- Viitoarea parcare supraetajata din zona Dacia din Timisoara a devenit realitate, ea exista acum! E drept, doar sub forma de desene, randari, dar e frumoasa, are inclusiv ghivece cu flori si plante cataratoare. S-a intamplat minunea si prima parcare supraetajata gandita de primarie acum exista, chiar…

- Reprezentantii municipalitatii iesene au anuntat ca au pregatit locuri de cazare, in zona Baii Publice, pentru persoanele fara adapost. Purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, Sebastian Buraga, a declarat ca in zona Baii Publice vor fi cazate aproximativ 100 persoane, pentru inceput fiind pregatite…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu: “Dacia pregateste un scenariu de reluare a productiei in a doua jumatate a lunii aprilie” “Dacia si Ford au deja salariații in somaj tehnic , la fel si o parte din industria pe orizontala. Dacia are peste 16.000 de angajati, Ford 6.000. Sunt, probabil, in jur de…

- Numarul de locuri de munca disponibile in Romania a scazut, ca urmare a efectelor economice ale epidemiei de coronavirus, arata datele eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca din Romania, consultate de Libertatea.”In mod normal, sunt 24.000 - 25.000 de locuri de munca disponibile pe…

- Grupul german Continental, care are 10.000 de angajați in Timișoara și inca 10.000 in alte locații din Romania, se pregatește sa ia masuri pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus. Asta in condițiile in care cei doi mari producatori de vehicule din țara noastra – Dacia și Ford – au trimis…

- Cladirea Clinicii de Medicina a Muncii si Spitalul de Boli Infectioase vor fi doua dintre localurile în care se vor gazdui eventualii bolnavi de Coronavirus. Abrudan nu a dat informatii despre restul spatiilor pentru a evita o posibila isterie. „Clinica de Medicina Muncii urma…