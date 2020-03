Dacia opreste productia pana pe 5 aprilie Grupul Renault Romania a comunicat, miercuri, ca activitatea de productie de la uzinele din Mioveni va fi intrerupta, incepand de joi, 19 martie, pana in data de 5 aprilie, in contextul propagarii virusului COVID-19 la nivel global.



"Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii sociali, ceea ce va permite companiei sa raspunda cererii comerciale", se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.



In comunicat se precizeaza ca angajatii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Groupe Renault Romania suspenda activitatea de producție la Mioveni, potrivit unui anunț oficial al companiei. Producția fabricii va fi intrerupta incepand de joi, 19 martie, pana in data de 5 aprilie 2020. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare.…

- Compania a dat publicitatii rezultatele finale pe 2019. Cel mai mare producator de automobile din lume se asteapta ca situatia de criza generata de coronavirus sa aiba consecinte semnificative. CEO-ul companiei, Herber Diess, a avertizat: "Pandemia de coronavirus prezinta provocari operationale si financiare…

- Sase din zece proprietari de case sau apartamente aloca bugete de aproximativ 10.000 de euro pentru amenajarea locuintelor nou achizitionate, in timp ce valoarea medie alocata pentru modernizarea imobilelor de inchiriat este cu 15% mai mare decat cea pentru cele locuite de catre proprietari, reiese…

- Impactul coronavirusului asupra productiei de componente pentru iPhone ar putea fi mai mare decat s-a crezut initial, aceasta urmand sa revina la normal abia in al doilea trimestru al anului. Nivelul productiei in randul partenerilor Apple care dezvolta componentele de iPhone este in continuare…

- IRI Travel, principalul touroperator pe destinatia Bulgaria, a decis ca nu va mai vinde pachete turistice catre Italia si alte state expuse epidemiei de coronavirus, oprind operatiunile catre aceste tari timp de o LUNA. In prezent, IRI Travel are oferte catre nordul Italiei, pachete catre…

- Euro a scazut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, dar dolarul nu se opreste din doborat record dupa record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7789 lei/unitate, mai putin cu 0,02% fata de ziua precedenta. Dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,4241…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla vineri dimineata in stare de prealerta, in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz. Astfel, la ora 7:00, indicatorul Line Pack, care reprezinta…

- Gheorghe Albu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), atrage atentia ca temperaturile ridicate din ultima perioada vor afecta grav agricultura. "Productia agricola din acest an va fi cu cel putin 30% mai mica decat ne asteptam", sustine acesta intr-un…