Dacia oprește producția la Mioveni din cauza crizei semiconductorilor Dacia iși va intrerupe activitatea la Mioveni. Insa, cu toate acestea, reprezentanții companiei ofera asigurari și susțin ca angajații vor primi salarii compensatorii, prime de Paște și tichete de masa. Activitatea va fi intrerupa timp de cinci zile. Cel mai probabil, sistarea activitații a fost cauzata de criza semiconductorilor. Uzina va ramane inchisa pana pe 18 aprilie, fiind prima intrerupere a activitații din acest an. In ultimele luni au fost inregistrate niveluri foarte mari ale producției, cu un volum total de peste 57.600 de vehicule asamblate, adica 17.000 de mașini in plus fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

