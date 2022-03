Dacia One by Atenor, cel mai recent proiect al companiei WeMat WeMat, companie lider pe segmentul pardoselilor comerciale pe piața imobiliara, are in faza de implementare proiecte de peste 200.000 mp de pardoseala și 8.300 mp de sisteme de fațada ventilata cu o valoare totala de peste 15 milioane de Euro. Unul din proiectele recente ale companiei este cel pentru cladirea de birouri Dacia One by Atenor, totalizand 10.700 mp de sistem de pardoseala, cu un grad de rezistența la foc REI60, un indicator care garanteaza siguranța maxima a utilizatorilor intr-un scenariu de incendiu. Totodata, sistemul livrat este conform cu standardele stricte de sustenabilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

