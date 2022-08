Stiri pe aceeasi tema

- 70.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 12% fata de aceeasi perioada din 2021. Dintre acestea, 8% sunt masini electrice, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania. In topul marcilor preferate de…

- Compania Pfizer anunța ca a inceput testarea clinica de faza 3 a vaccinului impotriva bolii Lyme cu compania franceza de vaccinuri Valneva SE, transmite CNN. In prezent, se recruteaza aproximativ 6.000 de participanți din Europa și SUA unde boala Lyme este endemica. Participanții vor primi trei doze…

- Hotelierii de pe litoralul romanesc au trecut la masuri extreme pentru a-și rentabiliza activitatea: pur și simplu nu mai vor sa inchirieze o camera doar pentru doua nopți și acelea in weekend, deoaree economic activitatea nu se justifica. “Din punct de vedere economic, nu este rentabil sa introduci…

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si ACEA (Asociatia Constructorilor de Automobile din Europa) au facut publice datele privind evolutia inmatricularilor de masini din Europa in primele cinci luni ale acestui an.

- Inmatricularile de autoturisme 100% electrice, hibride plug-in si full hybrid s-au dublat in Romania, in cursul anului 2021, iar cota de piata a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). La 31 decembrie…

- Inmatricularile de autoturisme noi au ajuns, in Romania, in primele cinci luni ale anului, la 47.645 de unitati, in crestere cu 32,92% comparativ cu intervalul similar din 2021, cand au fost inregistrate 35.845 de exemplare, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor…

- Peste 12.000 de autovehicule noi (autoturisme, vehicule comerciale de marfa, de persoane si speciale) au fost inmatriculate in decursul lunii mai, in crestere cu 19% fata de acelasi interval din 2021, reiese din analiza preliminara publicata de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…