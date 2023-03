Dacia, noutăți despre cel mai mare SUV al său! Va purta numele Bigster? Cel mai mare SUV Dacia va fi fabricat in Romania, la Mioveni, și va fi puternic inspirat de conceptul Dacia Bigster, a anunțat producatorul auto. Dacia n-a menționat daca numele Bigster va fi pastrat pentru modelul de serie, insa a confirmat ca acest SUV – cel mai mare model Dacia – va fi produs in țara și va ajunge pe piața in 2025. „Viitorul SUV de segment C va fi construit pe platforma CMF-B”, a anunțat Dacia, intr-un comunicat de presa. Odata cu prezentarea, in data de 14 Ianuarie 2021, a planului strategic Renaulution, a fost anunțata ambiția Dacia de a-și extinde gama de modele și de a-și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

