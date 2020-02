Dacia Logan 3, primele imagini-spion cu noul model al uzinei de la Mioveni FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, cu 700.798 de unitați vandute in total, Dacia inregistra cea mai buna performanța comerciala din istoria sa. In 2019, Automobile Dacia a mers cu vanzarile si mai sus. A vandut 736.570 de autoturisme, cu 35,772 mai multe fata de anul precedent‬. Dacia Logan a ramas cel mai bine vandut autoturism…

- Fotografiile facute de ziaristii de la auto.es nu surprind in detaliu liniile noului Sandero, dar lasa sa se vada proporțiile autoturismului, destul de apropriate de cele actuale. Se știe ca Dacia Sandero va fi construita pe aceeași platforma cu a lui Renault Clio, urmand sa ia de la acesta…

- Imagini care arata ciocnirea intre mai multe masini au fost surprinse intr-o intersectie din Dundee, Scotia, relateaza DailyMail. O masina Kia Picanto de culoare neagra trece respectiva intersectie, cand dintr-odata din stanga, un taxi Dacia Logan izbeste partea pasagerului masinii Kia si o loveste…

- In luna noiembrie, au fost produse in Romania un numar de 44.341 autoturisme, dintre care 30.574 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 13.767 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, anunța ACAROM, conform Mediafax.Pe primele unsprezece luni din 2019, producția de autoturisme…

- La sfârșitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit ieșirea din linia de Montaj a modelului Duster cu numarul 500 000, mașina aniversara fiind roșie, cu motor 1.3 TCE, 150 CP. Cifra se refera la a doua generație de Duster, din prima s-au produs 1,2 milioane. Reamintim…

- Dacia Sandero 2020 a tot aparut prin orase, dar camuflata. Din acele poze, au putut fi generate cateva imagini ca sa stii ce ar pregati Renault pentru Dacia anul viitor. Masina ar fi prezentata abia spre finalul anului, in toamna, dar poate vom avea un preview si inainte de septembrie. Platforma CMF-B…

- Anul viitor facem cunoștința cu noua Dacia Sandero. Va fi construita pe platforma lui Renault Clio și va imprumuta o parte din propulsoarele de sub capota acestuia. Noua generație a celui mai vandut model Dacia va utiliza platforma CMF-B dezvoltate de Renault. Aceasta mișcare a fost necesara pentru…