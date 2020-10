Dacia lansează versiunea Duster Pick-Up. Prețul este de 22.500 euro Dacia a anunțat ca lanseaza în țara o versiune de Duster Pick-Up ce are o bena de 1,65 metri lungime, sarcina utila de pâna la 500 kg și motor dCi de 115 CP. Prețul este de 22.546 euro, iar mașina este dezvoltata împreuna cu carosierul Romturingia.



Dacia lanseaza în România versiunea Pick-Up a modelului Duster. Derivata din vehiculul 4x4 de serie și pastrând cotele de gabarit ale acestuia, versiunea Pick-Up dispune de o bena cu lungimea de 1,65 metri, capabila sa preia o sarcina utila de 500 kg.



Realizat din materiale compozite, pe o structura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

