Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a lansat modelul Jogger in luna martie a acestui an. De atunci, constructorul de la Mioveni a inregistrat 83.000 de comenzi, doua treimi din clienți optand pentru versiunea echipata cu motor pe benzina+GPL (ECO-G 100).Intre timp, Jogger a primit și o motorizare hibrid, compusa dintr-un propulsor…

- Numeroase gospodine au aflat deja cat de eficient poate fi acest truc. Cu siguranța daca vei pune o data aspirina in mașina de spalat rufe nu vei mai cumpara niciodata inalbitor. Aspirina in mașina de spalat, cel mai eficient inalbitor Industria detergenților și a produselor de curațenie a ajuns la…

- Accident in zona stavilarului de pe Lacul Floreasca, in dimineața de vineri, in jurul orei 7.00, unde din cauza vremii nefavorabile o mașina a cazut in lac. La fața locului au ajuns doua echipaje SMURD și scafandrii, care au reușit sa scoata din apa doua persoane. Din primele informații, acestea ar…

- Un incendiu a izbucnit la una dintre anexele Spitalului Dumbraveni din cauza unui scurt circuit la o mașina de spalat. Pompierii au intervenit prompt și la timp. Nu s-a impus evacuarea pacientilor din spital, iar in urma evenimentului nu au fost inregistrate victime. Un incendiu a izbucnit, joi, intr-o…

- Denis Le Vot, directorul general Dacia, a prezentat strategia marcii de la Mioveni cu privire la tranziția catre o gama de modele electrice. Dacia a lansat, deja, primul sau model electric, Spring, inca din vara anului trecut. Cu toate acestea, Spring este o mașina de dimensiuni foarte mici, ideala…

- Helmut Duckadam a scris, joi seara, pe Facebook, dupa meciul Silkeborg – FCSB 5-0, ca in opinia sa “Steaua nu mai exista”. Fostul mare portar a menționat ca responsabilii FCSB si CSA “si-au batut joc” de istoria echipei. “Eu am fost unul dintre putinii care am sustinut ca FCSB este Steaua. De azi, o…

- Ultima etapa a Campionatului Național de Drag, organizat sub egida Federației de Automobilism Sportiv, a fost scena unui record mondial stabilit de un exemplar BMW, modificat in Romania. Mai exact la Iași. La baza, vorbim despre un BMW 118d, din generația E81. Mașina respectiva a primit, ulterior, o…

- Un BMW 118d puternic modificat, pregatit de romanul Dragos Stacescu, a devenit cel mai rapid BMW diesel din istorie, dupa evoluția de la ultima etapa a Campionatului National de „drag racing”, organizat sub egida Federatiei de Automobilism Sportiv. Mașina a atins o viteza de 270 km/h și a avut nevoie…