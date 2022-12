Stiri pe aceeasi tema

- JOGGER HYBRID 140 : PRIMUL MODEL DACIA CU MOTORIZARE HIBRIDA La un an de la lansare, Jogger inregistreaza deja 83.000 de comenzi. Jogger HYBRID 140, primul model Dacia cu motorizare hibrida, va fi disponibil in curand in rețeaua comerciala. Jogger : un vehicul de familie polivalent și robust. Motorizarea…

- Potrivit celor mai noi informații furnizate de ACAROM, producția auto din Romania s-a bucurat de o creștere de 27.7% in perioada ianuarie-octombrie, fața de intervalul similar din 2021. In luna octombrie au fost produse nu mai puțin de 43.452 de mașini. Dintre acestea, 28.941 de mașini au fost produse…

- Dacia și-a capatat simpatia multor șoferi pe intreg continentul European, Duster, Logan și Sandero fiind vandute chiar bine in multe țari precum Franța, Germania sau Italia, nu doar in Romania. Articolul Dacia Speeder sau cum ar putea arata un model sport de la producatorul de la Mioveni apare prima…

- Uzina Mecanica și Șasiuri Dacia a produs motorul TCe cu numarul 3 milioane. Acesta va echipa un vehicul Logan Prestige ce va fi livrat unui client din Romania. „Marți, 27 septembrie 2022, de pe linia de asamblare a departamentului Motoare al Uzinei Mecanice și Șasiuri Dacia a ieșit motorul TCe cu numarul…