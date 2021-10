Dacia își oprește și astăzi producția Dacia iși oprește și astazi producțiaDin cauza crizei mondiale a microcipurilor, compania Dacia se vede nevoita ca, azi, sa-si intrerupa din nou activitatea, context in care mii de salariati vor sta acasa și, conform contractului colectiv de munca, vor fi platiți cu 85% din salariu și vor primi tichetele de masa aferente zilei de vineri. […] Articolul Dacia iși oprește și astazi producția apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima platforma digitala din istoria marcii și a uzinelor Dacia ce reunește toate inițiativele de responsabilitate sociala in jurul a doua axe strategice: protejarea mediului și incluziunea sociala prin educație. Odata cu noua platforma de conținut editorial educațional, Dacia, alaturi de Ministerul…

- Dacia crește pe piața auto europeana Un numar de 31.279 de autoturisme Dacia au fost inmatriculate luna trecuta in Europa, comparativ cu 34.061 in august 2020. Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat un avans de 5,7% in Europa in primele opt luni din 2021, iar cota de piata a producatorului de…

- Dacia renunta la motoarele clasice si devine exclusiv electrica Respectand tendintele mondiale, din anul 2035, Dacia va deveni o marca exclusiv electrica, iar la Mioveni se vor produce inclusiv propulsoare electrice si acumulatori. Responsabilii Grupului Renault au decis ca, respectand tendintele mondiale,…

- Dacia și Ford, scaderi masive de producție Producția de autoturisme din Romania s-a ridicat la aproape 50.000 de autoturisme, in lunile iulie și august, fiind inregistrata o scadere foarte mare in raport cu perioada similara din 2020, din cauza crizei de semiconductori. Dacia și Ford au inregistrat…

- Dacia scade din nou pe piața din Germania Vanzarile de automobile din Germania, cea mai mare piața auto din Europa, au fost grav afectate in ultimele doua luni de criza semiconductorilor, care a condus la opriri ale fabricilor și blocaje in livrarile de autoturisme catre clienți. Dacia a fost lovita…

- Dacia va avea, pentru prima data in istorie, un motor de 1.8 litri, pe SUV-ul Duster Dacia va echipa viitoarea generație Duster cu un motor mai puternic, de 1.8 litri, hibrid, care va fi apoi oferit și pe versiunea mai mare, Bigster, cu un an mai tarziu. Motorul este dezvoltat de Renault și pentru modelele…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in ziua de marti 24.08.2021, intre orele 8 – 18, fiind afectati urmatorii utilizatori din cartierul Razboieni: • blocurile: A1 ÷ A4, H1 ÷ H4, P1 ÷ P4, de la etajul 2 in sus – lipsa apa; • strazile: Turcesti,…

- Cateasca: Maine se oprește curentul in mai multe zone Primaria comunei Cateasca atrage atenția cetațenilor și agenților economici ca maine, 18.08.2021, intre orele 09.00- 14.00, se oprește curentul in satele Catanele, Recea, Cateasca, Coșeri și in zona industriala. Iata unde se oprește, concret, curentul:…