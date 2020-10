Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dan Vardie a dezvaluit intr-o intervenție telefonica la Digi24 cateva detalii foarte importante despre Dacia Spring, prima mașina electrica a producatorului de la Mioveni. „Aș vrea sa spun in exclusivitate ca Dacia Spring va fi prezentata pentru prima data presei in aceasta toamna. Mașina…

- Francezii de la Renault fac deja teste avansate cu viitorul SUV Dacia, dupa cum releva fotografii publicate de revista L'Argus. Imaginile dezvaluie un „magar", adica un vehicul acoperit cu o caroserie diferita de cea pe care o va avea in versiunea de serie. In acest caz, inginerii francezi au ales…

- Productia de autoturisme in Romania in lunile iulie-august, mai mare decat anul trecut. In perioada iulie-august 2020, au fost produse in Romania un numar de 59.496 autoturisme, o crestere de +9.6% fata de perioada similara din 2019, respectiv 54.282 unitati. Dintre acestea 33.378 unitati au fost produse…

- Dintre masinile fabricate in Romania, 33.378 de autoturisme au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni, iar 26.118 au fost produse de uzina Ford de la Craiova. Pe primele 8 luni din 2020, productia totala de autoturisme in Romania a fost de 247.029 unitati, in scadere cu 22.15% fata de perioada…

- Interiorul lui Volkswagen ID.4 se diferentiaza de alte modele, dovada faptului ca acționarea electrica are ca rezultat un interior foarte spațios. Panoul de bord este conceput ca o componenta independenta ce pare sa pluteasca, pentru ca nu este legat de consola centrala. Volkswagen ID.4 va fi…

- Dacia vrea sa atace segmentul auto al gamei C, așadar constructorul se gandește serios la scoaterea pe piața a unui model nou de autovehicul, cu care sa atace supremația celor de la Volkswagen, cu modelul compact Golf. Dacia vrea sa lanseze pe piața un nou model de autoturism Cei care anunța venirea…

- Producatorul chinez de mașini electrice Kandi intra pe piața din America pe 18 august, cu doua modele de mașini electrice, K23 și K27. Rezervarile pot fi facute pentru 100 de dolari. Primele livrari incep in al patrulea trimestru al anului 2020.

- Romanii vor primi prin poșta scrisori prin care vor fi inștiințați ca piața energiei electrice va fi liberalizata. Așadar, fiecare va avea posibilitatea sa iși aleaga furnizorul de electricitate, in funcție de cel mai bun preț pe care acesta il ofera. De cand se liberalizeaza piața energiei electrice…