Dacia implineste o jumatate de secol de la fabricarea primei masini

Uzina de la Mioveni sarbatoreste, luni, o jumatate de secol de la fabricarea primului autoturism marca Dacia, timp in care productia constructorului roman de autovehicule a depasit 6 milioane de unitati.



Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis AGERPRES, in data de 20 august 1968 era inaugurata Uzina de Autoturisme Pitesti (UAP) . Primul autoturism iesit de pe portile uzinei purta numele Dacia 1100 si era un vehicul produs dupa licenta modelului Renault R8. Un an mai tarziu intra in fabricatie Dacia 1300, care avea sa fie modelul de baza al marcii timp de aproape trei…