- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. …

- Dacia continua sa fie pe prima pozitia urmata la ceva distanta de catre Volkswagen, insa marcile care au afisat cresteri modice sunt Ford si Renault. Ford a reusit sa creasca cu doar 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut in ciuda faptului ca au in gama noua citadina Fiesta de generatie…

- Schimbari majore in conducerea grupului Renault. Compania Alliance Rostec Auto B.V., actionarul majoritar al AVTOVAZ, a anunțat astazi ca a ales un nou director general pentru a conduce producatorul rus de autovehicule. Yves Caracatzanis, actualul sef Dacia, va deveni CEO incepand cu 1 iunie 2018.

- In martie 2016 grupul Renault anunța ca Nicolas Maure, fost șef al Dacia, va conduce Lada-AvtoVAZ, compania rusa la care francezii sunt acționari majoritari. Acum, istoria se repeta, iar Yves Caracatzanis trece de la conducerea Dacia, la cea a AvtoVAZ, ...

- Inginerii de la Dacia si cei de la Renault si-au pus mintea la contributie si au venit cu un model de Duster pentru pilotii de raliuri. Ei au dezvoltat o masina cu o putere aproape incredibila pentru un brand romanesc. Asa cum banuiti deja, modelul a fost fabricat in editie limitata si poate fi condus…

- Dacia testeaza pe soselele din Romania un model care s-a dovedit un imens succes pe piata din America de Sud. Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sud-americana, fiind popular mai ales in Uruguay, Brazilia si Argentina. Autoturismul double cab pick-up construit la Sao…

- ING Bank a operat o schimbare majora la nivelul conducerii: divizia care se ocupa de produsele si serviciile oferite celor 1,1 milioane de clienti (activi) persoane fizice urmand sa aiba un nou sef. Noul Head of Retail este Javier Montes Pita (foto), in prezent Executive VP Retail Customers in ING…