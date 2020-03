Stiri pe aceeasi tema

- Primul automobil electric produs sub marca DACIA va putea fi comandat incepand cu anul 2021. Mașina electrica Spring deschide un nou drum pentru DACIA și reprezinta un semnal pentru intreaga industrie auto, dat fiind ca modelele constructorului de la Mioveni sunt rezistente, fiabile și mai ales ieftine.…

- Brandul romanesc Dacia a anuntat, marti, conceptul Dacia Spring, primul model electric din istoria marcii, iar modelul de serie, care va aparea in 2021, ar avea o autonomie estimata la 200 km. In ultimii 15 ani, Dacia si-a pus amprenta asupra pietei auto, prin modelele Logan si Duster.…

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza al 7-lea record consecutiv in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane…

- Dacia ar putea lansa primul model electric in 2021, scrie site-ul automobile-propre.com. Mașina ar putea fi o restilizare a modelului Renault City K-ZE, o mașina electrica low-cost lansata de Renault in China, care ar putea fi produsa și in Europa sub marca Dacia, a declarat o sursa din interiorul Renault,…

