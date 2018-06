Dacia Duster primeste doua noi motorizari Dacia Duster va dispune din acest an de doua noi motorizari.



Clasicul motor 1.5 dCi se transforma in 1.5 Blue dCi, care va avea performante mai bune, catalizator si rezervor AdBlue, noteaza Automarket.



Versiunile de 90 si 110 CP vor ajunge de acum la 95 cai putere, respectiv 115 cai putere.



Rolul modificarilor este acela de a scadea nivelul de emisii.



"La nivel tehnic, aparitia noilor versiuni implica, printre altele, montarea unui sistem nou de racire de tip aer-apa si utilizarea unor noi injectoare care lucreaza la 2000 de bari", noteaza sursa citata.



