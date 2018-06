Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de modelele produse in Brazilia, Argentina si Columbia, sub sigla Renault, pentru pietele din America Latina. Directorul Latin NCAP a spus ca rezultatul este inacceptabil pentru vehicule aflate in topul vanzarilor si a incurajat producatorul sa faca schimbari rapid, astfel incat vietile pasagerilor…

- Vanzarile de autoturisme noi in Spania au urcat luna trecuta cu 7,2%, la 135,522 unitati, pe fondul majorarii cererii din partea consumatorilor si a companiilor, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor Auto din Spania (Anfac), transmite Automotive News Europe, informeaza AGERPRES . Este cel…

- Peste 200 de modele auto, din care 20% electrice si hibrid, sunt expuse de catre cei mai importanti importatori si dealeri auto, in perioada 10 - 13 mai, in cadrul Salonului Auto Bucuresti (SAB) - Spring Edition, organizat la Romexpo.Organizatorii evenimentului, ajuns la cea de-a IV-a editie, au…

- Creșterea inmatricularilor de autoturisme noi din primul trimestru al lui 2018 cu 28,58% a fost susținuta de multe marci prezente pe piața, insa, dintre acestea se remarca acele branduri care și-au majorat vanzarile mult peste media pieței. Printre acestea se afla Alfa Romeo, Fiat, Mazda, Mini, Nissan,…

- Inmatricularile de autoturismele second hand au scazut, in primul trimestru al anului, cu 5,84%, pana la 120.641 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES . In primele…

- In aceste zile, toate drumurile iubitorilor de automobile noi sau vechi duc in Piata Unirii. In perioada 3 – 6 aprilie, in aceasta locatie, se desfasoara cea de-a X-a editie Top Auto. „Am ajuns la editia a X-a, editie jubiliara. Este cea mai mare expozitie ca suprafata si prima cu…

- Romania a avut, cu 28,6%, a doua cea mai mare crestere a inregistrarilor de masini noi in Europa, in primul trimestru, dupa Ungaria (29,8%), numarul automobilelor crescand de la 22.276 in primul trimestru din 2017 la 28.643 in T1 2018, arata datele European Automobile Manufacturers Association-ACEA.…

- Emisiile medii de CO2 ale celor mai mari 10 branduri auto din Europa au crescut cu 1 g/km anul trecut. Volkswagen, Renault, Ford, Opel, Peugeot, Fiat, Skoda, Toyota, Citroen si Nissan au avut impreuna o medie a emisiilor de 113,8 g/km, in crestere fata de cea inregistrata in 2016, considera Jato…