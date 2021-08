Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Sandero a fost in iulie autoturismul cu cele mai multe inmatriculari de masini noi la nivelul lunii iulie, potrivit datelor Automotive News Europe, pe baza cifrelor Jato Dynamics, citate de ZF. Este pentru prima data cand modelul ocupa prima pozitie la nivel european intr-o luna. Din…

- Dacia Sandero a fost in iulie autoturismul cu cele mai multe inmatriculari de masini noi la nivelul lunii iulie, potrivit datelor Automotive News Europe, pe baza cifrelor Jato Dynamics, citate de ZF, arata Mediafax. Este pentru prima data cand modelul ocupa prima pozitie la nivel european…

- Datele Jato Dynamics privind vanzarile europene de mașini noi au scos la iveala un rezultat excepțional pentru Dacia Sandero. In luna iulie a acestui an, modelul romanesc a fost lider de vanzari in Europa, pentru prima data de la lansarea din 2008. Noua generație Sandero se bucura de mare succes la…

- Peste 1.2 milioane de autoturisme au fost vandute in Europa in iunie 2021, cu 13% mai multe fața de aceeași perioada de anul trecut. Astfel, piața auto europeana a continuat sa-și revina dupa impactul negativ al pandemiei de coronavirus, dar inca este sub nivelurile din 2018 sau 2019. Cea mai vanduta…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- Vanzarile europene de mașini noi au inregistrat o creștere de 73% in mai, in comparație cu aceeași perioada din 2020, dar se afla inca sub nivelul pre-pandemie. Datele analizate de Jato Dynamics pentru 26 de piețe europene arata peste un milion de mașini vandute in luna mai, astfel incat totalul pentru…

- Au aparut noi imagini surprinse la cateva secunde dupa explozie.„Ne-a speriat bubuitura, a leganat puțin cladirea”, a precizat o femeie care a filmat totul dintr-un bloc invecinat parcarii. Imaginile sunt surprinse imediat dupa bubuitura care a speriat intregul cartier. Inca nu luase foc Mercedesul…