Dacia de 5.000 de euro a ajuns să coste aproape 20.000 de euro Dacia Logan, modelul ivit pe piața in 2005 drept ”mașina de 5.000 de euro”, se poate achiziționa azi cu 19.000 de euro, cu toate dotarile incluse, conform siteul oficial dacia.ro . Creșterea prețului de-a lungul anilor se explica prin faptul ca Dacia-Renault a adus permanent imbunatațiri variantei originale, prin apariția mai multor generații de Logan. Prima generație Dacia Logan lansata in 2005, care a fost promovata drept ”mașina de 5.000 de euro”, nu a costat niciodata 5.000 de euro, decat prin programul Rabla. Cea mai ieftina versiune Dacia Logan I, botezata, simplu, ”Logan” a avut un preț… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

