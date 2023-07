Dacia cucerește Europa. Vânzările au crescut masiv în 2023 IVanzarile marcii Dacia a Renault au inregistrat o crestere anuala de 24,2% in primele sase luni ale anului, a declarat marti unitatea low-cost a constructorului francez de automobile, subliniind importanta marcii accesibile, pe fondul incertitudinii economice, transmite Reuters. n ciuda imbunatatirilor, problemele legate de lantul de aprovizionare persista, reducand productia din Maroc a masinii de oras Dacia Sandero cu 20.000 in timpul perioadei, a spus un direcor. Dacia, care se mandreste cu best-sellere precum Sandero, si isi extinde gama de vehicule electrice (EV), a vandut 345.432 de vehicule… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

