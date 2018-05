Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a avut anul trecut o cifra de afaceri de peste 5 miliarde de euro, cu peste 11% mai mare comparativ cu cea din 2016, potrivit directorului administrativ si financiar al companiei, Liviu Bocsaru. "Cifra de afaceri în lei a fost în creştere cu 11,45% faţă de 2016. Anul…

- Unitațile de producție a autoturismelor din Europa au asamblat anul trecut circa 17 milioane de unitați, depașind pentru prima data valorile anterioare crizei din 2007. Cu o producție de 364.654 de mașini, Romania ocupa locul 10 in clasamentul european al producatorilor auto.

- Costel Galca va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea "Tribuna Zero", de la Europa FM, luni, 23 aprilie, de la ora 21:00. Fostul antrenor al FCSB, campion cu echipa roș-albastra, va vorbi despre situația fotbalului romanesc alaturi de ascultatorii postului de radio la emisiunea " Tribuna Zero".…

- Mircea Sandu, 65 de ani, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la emisiunea "Tribuna Zero", de la Europa FM, luni, 16 aprilie, de la ora 21:00. Fostul presedinte al FRF a acceptat invitatia de a vorbi alaturi de ascultatorii postului de radio la emisiunea " Tribuna Zero". Nasu' va raspunde la intrebarile…

- Sunt din clasa B, adica la nivel de Fiesta si Corsa. Au mai mult spatiu in portbagaj si cam asta e tot. Utilitate pentru familii nu prea vedem, insa lauda ca ai un suvulet bate tot. Sigur ca un Clio break este de doua ori mai incapator decat orice Crossland, Ecosport sau Mazda 3, insa nu toata lumea…

- Renault va experimenta pe piața din Rusia și in estul Asiei cu un SUV de dimensiunile lui Duster care se va diferenția prin faptul ca este "mai rafinat", conform oficialilor marcii franceze. SUV-ul ar putea veni sub sigla Dacia și in Europa, dar nu ai devreme de 2020.

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…