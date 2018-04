Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. …

- Dacia continua sa fie pe prima pozitia urmata la ceva distanta de catre Volkswagen, insa marcile care au afisat cresteri modice sunt Ford si Renault. Ford a reusit sa creasca cu doar 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut in ciuda faptului ca au in gama noua citadina Fiesta de generatie…

- Dacia continua sa fie pe prima pozitia urmata la ceva distanta de catre Volkswagen, insa marcile care au afisat cresteri modice sunt Ford si Renault. Ford a reusit sa creasca cu doar 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut in ciuda faptului ca au in gama noua citadina Fiesta de generatie…

- Dacia iși sarbatorește „nașterea pe 20 august. In 1968, prima mașina cu intaiul lider al țarii, Nicolae Ceaușescu, pornea din fabrica. Era construita pe un model Renault. Dacia este acum sub conducerea Renault, dar in urma cu jumatate de secol altfel stateau lucrurilor. Romania voia sa-și construiasca…

- Dacia este acum sub conducerea Renalul, dar in urma cu jumatate de secol altfel stateau lucrurilor. Romania voia sa-și construiasca prima mașina, intr-o țara care nu se pricepea deloc la așa ceva, iar Ceaușescu a avut cateva oferte pe masa. In 1966, la Poiana Brașov, cațiva producatori europeni mari…

- Romania's new automotive sales over January - February this year were 19.4 percent up from the same period of 2017, to 20,566 units; cars account for 16,500 units of total deliveries, shows data released on Thursday by the Association of Automotive Manufacturers and Importers (APIA). Dacia tops…

- Dacia testeaza pe soselele din Romania un model care s-a dovedit un imens succes pe piata din America de Sud. Duster Oroch a fost si este fabricat sub numele Renault pentru piata sud-americana, fiind popular mai ales in Uruguay, Brazilia si Argentina. Autoturismul double cab pick-up construit la Sao…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…