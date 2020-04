Stiri pe aceeasi tema

- "In acord cu partenerii sociali si din respect pentru protejarea si siguranta angajatilor, toate masurile sanitare de protectie in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv activitatea de fabricatie derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni. Astfel, incepand cu…

- Activitatile de productie la Uzinele Dacia de la Mioveni au fost reluate partial, incepand de marti, pe baza de voluntariat, urmand ca, din data de 4 mai, sa fie reluate activitatile in cadrul Uzinei Mecanice si Sasiuri, respectiv Uzinei Vehicule, in departamentul Presaj, a anuntat Grupul Renault Romania.…

- Incepand de astazi, 21 aprilie 2020, activitațile de producție ale Uzinelor Dacia sunt reluate pe baza de voluntariat. Este vorba despre Uzina Mecanica și Șasiuri, care este pregatita sa redemareze activitatea in echipa redusa de lucru și Uzina Vehicule, care și-a reluat producția in departamentul…

- Dacia a decis un calendar pentru reluarea productiei, pe baza de voluntariat, dupa ce producatorul auto a implementat o serie de masuri de protectie a angajatilor. O prima etapa a reluarii muncii de productie e prevazuta pentru marti, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa…

- Dacia anunța ca reia producția, incepand de azi. Muncitorii revin voluntar la program. Activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand de marți, anunța un comunicat al companiei. Activitațile de producție vor fi reluate pe baza de voluntariat.…

- Activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand de marți, potrivit unui comunicat al companiei. Activitațile de producție ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat. „Uzina Mecanica și Șasiuri este pregatita sa redemareze…

- Activitatea de fabricație derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand de marți, anunța un comunicat al companiei, preluat de Mediafax. Dupa o luna de cand au fost incetate din cauza pandemiei de coronavirus, activitațile de producție vor fi reluate pe baza…

- Uzinele Dacia de la Mioveni reiau producția progresiv pe baza de voluntariat, la o luna dupa ce a trimis toți angajații in șomaj tehnic Producția pe plaforma industriala Dacia de la Mioveni va fi reluata progresiv, incepand cu data de 21 aprilie, la aproap o luna de cand compania și-a trimis toți angajații…