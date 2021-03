Dacia a primit peste 1.500 de precomenzi pentru Spring în primele 4 ore de la startul rezervărilor Dacia a contabilizat 1.500 de precomenzi pentru primul sau model electric, Spring, in patru ore de la startul rezervarilor. Site-ul Dacia a avut probleme deoarece azi, cand a fost deschisa lista, peste 6.000 de oameni au incercat sa se conecteze simultan. Spring este cel mai ieftin automobil electric de pe piata europeana si singurul care in Romania poate fi cumparat cu mai putin de 10.000 de euro. In anul 2020, in Romania, s-au cumparat, in total, 2.900 de mașini electrice. In 2021, in primele doua luni ale anului volumul a urcat cu 30%, dar evoluția pieței va depinde de pastrarea programului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

