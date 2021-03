Dacia a contabilizat 4.000 de comenzi pentru primul sau model electric, Spring, in patru ore. Azi la ora 13.00 astazi, cand a fost deschisa lista, peste 6.000 de oameni au incercat sa se conecteze simultan. In tot anul 2020 s-au cumparat, in total, 2.900 de mașini electrice. In 2021, in primele doua luni ale anului volumul a urcat cu 30%, dar evoluția pieței va depinde de pastrarea programului Rabla Plus, care ofera o subvenție de 50% sau 10.000 de euro. Spring este cel mai ieftin automobil electric de pe piata europeana si singurul care in Romania poate fi cumparat cu mai putin de 10.000 de euro.…