Producatorul auto Dacia a prezentat, marti, noul Duster, care va fi comercializat din septembrie 2021 in versiunile 4×2 si 4×4.„Asemenea generatiilor precedente, Noul Duster se adreseaza atat clientilor care doresc un SUV confortabil cu design atragator, cat si celor care se afla in cautarea unui vehicul 4×4 polivalent si robust. Fidel ADN-ului sau, Noul Duster este un SUV de familie, partener de drum in traficul cotidian, dar si al aventurilor in aer liber. Design-ul sau evolueaza, in special la nivelul blocurilor optice si al calandrului, conferindu-i un plus de personalitate si asigurand totodata…