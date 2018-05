DACIA a depășit 5 miliarde de euro la cifra de afaceri 'Cifra de afaceri in lei a fost in crestere cu 11,45% fata de 2016. Anul trecut Dacia a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 23,1 miliarde lei (5,1 miliarde de euro)', a declarat Bocsaru intr-un interviu postat luni pe site-ul companiei auto. Conform aceleiasi surse, exporturile de vehicule si componente auto s-au mentinut la un nivel ridicat, reprezentand 92,6% din totalul vanzarilor Dacia. 'Aceasta evolutie arata ca vehiculele marca Dacia sunt foarte apreciate atat in Europa cat si pe alte continente. Exportul este pentru noi o prioritate pentru ca ne dorim sa raspundem cat mai bine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

