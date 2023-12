Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar trebui sa se concentreze pe razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, in ciuda conflictului din Orientul Mijlociu, este convins ministrul de externe britanic David Cameron.Discursul direct al ministrului: „Știm ca, daca nu-l oprim pe Putin aici, se va intoarce pentru mai mult, iar dușmanii Americii…

- Șase entitați și noua persoane, intre care interpreta rusa Sara Șor, cunoscuta cu numele de scena Jasmin, au ajuns pe lista sancțiunilor impuse de Canada pentru faptul ca „promoveaza direct razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei”, scrie presa romana .

- Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste razboiul din Ucraina "a esuat", iar blocul comunitar ar trebui sa creeze un plan B, deoarece ucrainenii nu vor castiga pe linia frontului, a declarat vineri premierul Viktor Orban la radioul de stat ungar, informeaza News.ro, care preia Reuters.Viktor Orban…

- Ucraina a reușit sa provoace Rusiei una dintre cele mai mari pierderi inregistrate in istoria moderna a aviației ruse: cel puțin 9 elicoptere de atac rusești au fost distruse sau avariate in doar cateva minute in urma unui atac cu rachete lansate de Ucraina asupra aerodromurilor din Berdiasnk și Luhansk.…

- Atacurile rusilor sunt tot mai sangeroase in Ucraina. Actiunile disperate vin in contextul in care ucrainenii reusesc sa produca pagube importante pe campul de lupta si sa gripeze masina de lupta de Rusiei.

- Surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au declarat pentru agentia RBC ca o drona a serviciului de informatii de la Kiev a distrus, joi, in regiunea rusa Kursk, un sistem de aparare antiaeriana - o stație radar "Kasta", care detecteaza ținte aeriene la altitudini extrem de joase, relateaza…

- Vehiculul subacvatic fara pilot (UUV) botezat "Maricika" are o autonomie de aproximativ 600 de mile și poate efectua misiuni de atac, transport sau recunoaștere, conform grupului de voluntari Ammo Ukraine care a dezvoltat nava, relateaza Ziare.com.Drona are o lungime de 6 metri și o autonomie de aproximativ…

- Perspectivele pentru rezolvarea crizei ucrainene nu sunt deocamdata vizibile, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, in timpul consultarilor ruso-egiptene de la Cairo, noteaza TASS, potrivit Rador Radio Romania.Acesta a subliniat ca Rusia sprijina poziția Egiptului…