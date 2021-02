Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna in care Brașovul a avut incidența mai mica de 3 la mie, orașul reintra de vineri in scenariul roșu. Incidența de peste 3 fusese inregistrata inca de la inceputul saptamanii, insa autoritațile au amanat luarea unei hotarari. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reinstituit aceasta…

- Cuvintele cheie cel mai des folosite de catre specialistii in resurse umane care au cautat CV-uri in baza de date eJobs, in ultimul an, au fost ”call center”, ”customer support”, ”java developer”, ”sales”, ”accountant”, ”technical support” sau ”germana”.

- Multi romani sunt in cautarea unui nou loc de munca. De la inceputul anului, candidatii au trimis un numar record de CV-uri pe platformele de recrutare. Specialistii in resuse umane pun fenomenul pe seama efectelor crizei sanitare.

- Geografia sa fie disciplina de Bacalaureat și sa se studieze in toți anii de școala, cu cate 2 ore pe saptamana, la clasa a XII-a. Este propunerea cu care vine Societatea de Geografie din Romania. Sunt dezbateri pentru planurile-cadru in momentul asta. Specialiștii spun ca geografia este una dintre…

- Bitcoin este, fara indoiala, cea mai importanta criptomoneda din lume. Aceasta a avut o corecție puternica in aceasta dimineața, ajungand de la peste 41.000 de $, la aproape 32.000 $. Specialiștii spun ca pierderile s-au ridicat la 170 de miliaone de dolari și avertizeaza investitorii ca piața este…

- Duminica dupa Botezul Domnului (Inceputul propovaduirii Domnului) Matei 4, 12-17„In vremea aceea, auzind ca Ioan a fost intemnițat, Iisus a plecat in Galileea. Și, parasind Nazaretul, a venit sa locuiasca in Capernaum, langa mare, in hotarele lui Zabulon și Neftali, ca sa se implineasca ...

- De cand se fac masuratorile meteorologice, anul 2020 a fost cel mai fierbinte an inregistrat vreodata. Temperatura medie a fost cu 0,4 grade Celsius mai mare anul trecut decat in 2019, spun cei de la Euronews. Specialiștii mai spun ca, la nivel global, 2020 a fost la egalitate cu cel mai cald an inregistrat…

- Ce-i drept, anul asta petrecem mai mult timp decat am facut in anii trecuți acasa. Așa ca, mulți dintre noi fac din apartamentul in care stau un loc in care sa se simta așa cum iși doresc. Exista oameni care angajeaza designeri sa le impodobeasca de sarbatori casa, asta daca nu au timp, dar au... View…