- Romania anului 2022 este sub efectele unor crize economice și ca urmare a pandemiei, din ce in ce mai accentuate. Cei care au de suferit, de pe urma acestei situații, sunt cei aflați in pensie. Mulți dintre ei au pensii de subzistența, iar sumele sunt derizorii. Printre cei aflați in aceasta situație,…

- Ponderea medie de pensionari romani a fost de 5,058 milioane de persoane in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul III din 2021, a informat recent Institutul Național de Statistica. Iar pensia medie lunara este de 1.679 de RON, potrivit specialiștilor INS. De curand,…

- O viata in minus pe constiinta guvernantilor: criza facturilor din energie face victime in randul pensionarilor. Sunt deja oameni cu venituri foarte mici in Romania care nu mai vad alta cale de scapare din datorii, decat faptul de a-si lua viata.

- Cea mai mare pensie pe baza de contributivitate obtinuta in Romania a fost de peste 63.000 de lei brut in luna ianuarie 2022 si a fost incasata de un pensionar din sectorul 1 al Capitalei. Pensionarii cu cele mai mari 100 de pensii contributive incaseaza, lunar, intre 20.000 si 60.000 de lei pe luna,…

- VIDEO| O noua LEGE a PENSIILOR anunțata de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene: „Asta ii deranjeaza cel mai tare pe romani” VIDEO| O noua LEGE a PENSIILOR anunțata de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene: „Asta ii deranjeaza cel mai tare pe romani” Ministrul Investitiilor si Proiectelor…