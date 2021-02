Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar Nicolae Robu produce un nou atac la adresa lui Dominic Fritz. Pentru a doua oara intr-un interval de cateva zile, Roba invoca fapte de natura penala in dosarul de candidatura al succesorului sau, afirmand ca DNA va face lumina in acest caz. Robu are cel putin doua dosare la DNA, intr-unul…

- Dominic Fritz nu a mai rezistat la atacurile permanente ale celuia caruia i-a luat locul, Nicolae Robu, a lasat eleganța deoparte și a folosit cuvinte mai cu greutate: absurditați, infantil, plictisit. Raspunsul vine dupa ce Robu a lansat pe Facebook acuze legate de domiciliul celuia care i-a luat la…

- Cand au promis ca la guvernare venind vor anula niște legi proaste, sigur ne-am gandit mulți dintre noi și la alegerea primarului in doua tururi de scrutin, nu ca acum, in unul. Apoi liberalii și useriștii au ajuns la putere și s-a mai așternut liniștea. Udemeriștii nu vor vrea așa ceva din rațiuni…

- Fostul primar Nicolae Robu revine cu un nou atac furibund la adresa lui Dominic Fritz, dupa ce actualul edil a vorbit de alte datorii ale municipalitatii. Atacul e plin de invective grosolane, inclusiv cu iz nationalist. Robu afirma ca nu din frustrare produce aceste atacuri, ci din grija pentru oras.…

- Scrisoarea deschisa adresata de Dominic Fritz șefului Campaniei de Vaccinare din Romania nu a reușit sa produca din partea acestuia decat un raspuns care are darul sa lamureasca disputa intre fostul primar Nicolae Robu si actualul edil. Valeriu Gheorghița a admis ca degeaba primaria are centre, ca altele…

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, s-a dezlantuit la adresa actualei administratii a orasului pe marginea centrelor de vacinare impotriva coronaviruslui. In Timisoara functioneaza doar doua astfel de centre, dintre care unul, situat la Iulius Town, are doua fluxuri. Printr-o postare pe Facebook,…

- Stabilirea de catre Consiliul Local ca taxele si impozitele locale sa ramana la nivelul de anul trecut, a prilejuit un nou atac al fostului primar Nicolae Robu la adresa actualului edil, Dominic Fritz. Nu lipsesc, evident, obisnuitele autoelogii, cu care Robu ne-a obisnuit de-a lungul timpului. Nicolae…

- „Bine, ma descurc!”. Este unul dintre cele mai frecvente raspunsuri ale romanilor la protocolara intrebare „Ce mai faci?”. „E descurcaret”, isi lauda mama fiul cu tonul de parca ar spune „E neurochirug” sau „E profesor la Sorbona.”. Descurcareala a intrat in fibra poporului din perioada comunismului…