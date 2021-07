Dacă vaccinurile anti-Covid-19 sunt eficiente, de ce crește rata de infectare? Răspunsul specialiștilor Deși a trecut mai bine de jumatate de an de la inceputul campaniei de vaccinare anti-coronavirus și in ciuda faptului ca un procent semnificativ din populația globului a fost imunizata, in ultima perioada se poate observa o creștere a ratei de infectare cu Covid-19. Intrebarea este urmatoarea: daca vaccinurile sunt eficiente, de ce exista o creștere a procentului de infectare inclusiv in randul persoanelor vaccinate? Cum se explica creșterea procentului de infectare in randul persoanelor deja vaccinate? Vaccinurile autorizate in urma evaluarii Agenției Europene a Medicamentului (EMA) sunt eficiente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

