Biserica Izvorul Tamaduirii de pe Bulevardul Tomis, zona Macul Roșu, sau biserica de pe trotuarul din Constanța, cum i se spune zilele astea, continua sa-i puna in furci pe preoți și pe credincioși, pe de o parte, și pe autoritați și instanța, pe de alta. Daca primii zic ca biserica nu trebuie daramata, ca e casa Domnului și un astfel de așezamant nu se darama, ceilalți, cu legea in mana, spun ca e cazul și timpul ca lucrurile sa intre, in privința bisericii, in legalitate. Ca un sfant locaș nu se construiește fara autorizație pe trotuar. Ce-i drept, a fost construit in urma cu 20 de ani și pare…