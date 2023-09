Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Mandorlini o acuza pe FCSB de faptul ca este avantajata de arbitri. Tehnicianul formației din Gruia a facut o declarație uluitoare, chiar dupa ce Istvan Kovacs nu a acordat un penalty pentru Petrolul Ploiești, la partida de la Cluj. Meicul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu…

- Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre arbitrajul meciului Farul - FCSB 0-1, imediat dupa victoria ardelenilor cu Petrolul, scor 1-0. Deși ploieștenii ar fi trebuit sa primeasca doua penalty-uri in Gruia, neacordate de Istvan Kovacs, Mandorlini a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Minutul 32 al partidei dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești a avut in prim plan o faza controversata, in urma careia prahovenii au cerut lovitura de la 11 metri. FOTO. Petrolul a cerut penalty in prima repriza a meciului cu CFR Cluj +1 FOTO In a doua jumatate a primei reprize a partidei din Gruia a…

- CFR Cluj joaca pe teren propriu cu formația FC Botoșani, iar Petrolul Ploiești intalnește in deplasare pe Dinamo București. Ambele partide se disputa sambata. Meciurile fac parte din etapa a VII-a a Superligii de fotbal.

- Petrolul Ploiesti a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 4-3 (2-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.Petrolul a reusit a treia sa victorie consecutiva, una spectaculoasa, prin golurile marcate de Christian Irobiso (4, 60), Jair (12) si Alexandru…

- Cristian Balaj (51 de ani), președintele de la CFR Cluj, a dezvaluit la GSP Live ca echipa din Gruia a fost de acord ca meciul cu FCSB sa aiba loc in Ghencea și a trimis o inștiințare in acest sens. Derby-ul rundei 4 a SuperLigii, FCSB - CFR Cluj, se va disputa duminica, de la ora 21:30, pe stadionul…

- Petrolul Ploiesti si jucatorul Constantin Budescu au decis de comun acord intreruperea relatiilor contractuale, a anuntat, astazi, gruparea prahoveana pe pagina sa de Facebook . In varsta de 34 de ani, Budescu revenise in vara anului trecut la Petrolul Ploiesti, club la care isi facuse junioratul si…

- Venirea lui Yevhen Konoplyanka la CFR Cluj e iminenta. Va reuși in Gruia ucraineanul cu un CV formidabil raportat la nivelul Superligii sau va eșua ca un fotbalist uzat, aflat la final de cariera? Konoplyanka a aterizat deja la Cluj și urmeaza sa semneze cu CFR. Dupa nume, ucraineanul care va implini…