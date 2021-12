Stiri pe aceeasi tema

- NFL (Liga Naționala de Fotbal) a decis suspendarea a trei jucatori pentru ca ar fi folosit certificate false de vaccinare anti-Covid-19. Antonio Brown și Mike Edwards, ambii jucatori la Tampa Bay Buccaneers, au fost suspendați pentru trei jocuri fara plata, in urma unei investigații a ligii care a stabilit…

- Echipa de baschet juniori U18 a CSM Ploiesti a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la cel de-al treilea turneu al sezonului, primul al fazei secunde, in care s-au calificat cele mai bune 40 de formatii ale primelor doua turnee desfasurate in aceasta toamna. Baietii pregatiti de Eugeniu Melnic…

- Recunosc ca nu-i o nota buna pentru mine sa nu fi urmarit, pana asta-seara, o echipa ploieșteana care combate in primul eșalon. Asta mai ales ca nu mai avem alta, in municipiu, in niciun alt sport de echipa. Excepție popicele, de care insa nu am mai auzit cam de multa vreme nimic! Ei bine, afland […]

- Echipa de baschet masculin FC Arges a suferit prima infrangere a stagiunii, vineri, in deplasare, in fata vicecampioanei CSM Oradea, in meci contand pentru etapa a 8-a a Ligii Nationale. Campioana U BT Cluj, victorioasa si ea, vineri, cu CSU Sibiu, ramane astfel singura neinvinsa in acest sezon,…

- ”Din pacate astazi ne-a parasit un mare Petrolist”, a anunțat astazi un alt mare petrolist pe grupul social media ”FC PETROLUL PLOIESTI – grupul oficial al suporterilor echipei Petrolul” trecerea in neființa a lui Gabriel Doroftei, cunoscut și iubit de toți suporterii echipei, omul care intreaga lui…

- Partida de baschet masculin din Liga Nationala dintre CSM Ploiesti si Rapid Bucuresti va ramane una de tinut minte pentru doi juniori ai formatiei ploiestene. Mihai Popa, antrenorul celor de la CSM Ploiești, le-a acordat minute in acest joc castigat de echipa sa, 85-61, lui Codrut Dinu si Angelian…

- Universitatea Cluj a invins in deplasare formatia Dacia Unirea Braila cu scorul de 3-0 (2-0), intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a opta a Ligii a II-a de fotbal. Pentru ardeleni au punctat Sergio Ribeiro (12), Alexandru Boiciuc (43) si Andrei Blejdea (80). Alte rezultate…

- U Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a impus, miercuri, în fața lui CSO Volunari, cucerind astfel Supercupa României la baschet masculin.U BT Cluj a câștigat cu 89-82 (47-43) si a cucerit a treia Supercupa din propriul palmares, adica jumatate din trofeele atribuite pâna…