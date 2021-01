Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a fost confirmat cu noul coronavirus. Liderul USR Plus a intrat in izolare totala pentru timp de 14 zile. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook. „A treia oara n-am...

- ​​Alexandru Rafila, candidatul PSD la functia de prim-ministru si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a confirmat, joi seara, la Antena 3, ca este infectat cu COVID-19. "Am facut testul, este pozitiv. Deocamdata, ma simt bine", a spus el. „Am purtat masca…Problema a fost contactul…

- ATITUDINE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care deschide lista PNL pentru Camera Deputatilor in judetul Vaslui, a facut mai multe declaratii, la B1TV, referitoare la nevoia de testare in Romania si de cum influenteaza numarul de teste raportarile infectarilor. Nelu Tataru a spus ca in prezent, in…

- Laboratorul de biologie moleculara a Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad si-a suspendat temporar activitatea de testare pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 dupa ce medicul de laborator a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus. „Medicul de laborator a fost confirmat pozitiv,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Am…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, Simona Halep, a anuntat, pe o retea de socializare, ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. „Salutare tuturor! Vreau sa stiti ca am fost testata pozitiv cu COVID-19. M-am autoizolat acasa si imi revin cu bine, dupa ce am avut simptome usoare. Ma simt…