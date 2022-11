Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și CSU Craiova au remizat, scor 2-2, in etapa 18 din Liga 1. Mirel Radoi, antrenorul oltenilor, a vorbit despre reluarea Ligii 1 la finalul lunii noiembrie. Universitatea Craiova va juca pe 29 noiembrie in Superliga, in restanța cu Chindia Targoviște. Radoi e deranjat ca in Romania se va juca…

- In pauza competitionala datorata startului Campionatului Mondial din Qatar, Farul Constanta va disputa sambata, 26 noiembrie, o partida amicala impotriva formatiei elene Panetolikos aflata pe locul 8 in Superliga din Grecia , echipa pentru care evolueaza si fostul jucator al "marinarilorldquo; Sebastian…

- In pauza competitionala generata de startul Campionatului Mondial din Qatar, FCV Farul va disputa, sambata, 26 noiembrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, o partida amicala in compania formatiei Panetolikos, ocupanta a locului opt in clasamentul Superligii din…

- Formatia FC Botosani a remizat, vineri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii, in care gazdele au marcat ultimul gol in minutul 90+4, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liber de contract dupa rezilierea cu FCU Craiova, tehnicianul Marius Croitoru nu a stat prea mult pe tusa. Acesta a fost instalat, astazi, in functia de antrenor principal al echipei FC Arges, a anuntat gruparea pitesteana pe site-ul sau oficial . „Clubul FC Arges si Marius Croitoru au ajuns la un acord…

- Dupa noua runde la Open și sase runde la feminin, Superliga de sah 2022, disputata la Oradea, a avut un final incendiar. Atat la fete, cat si la Open, locurile 1 si 2 erau aproape decise, dar ultima runda a stabilit invingatorii: CSU ASE Superbet a cucerit cununa cu lauri și la Open și la feminin, informeaza…

- Formatia Hermannstadt a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, in ultimul meci al etapei a etapa a opta a Superligii, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…