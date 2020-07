Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii din salubritate din intreaga lume au fost vazuți stropind spații publice in aer liber, precum strazi și parcuri, cu soluții diluate de inalbitor. Raționamentul este ca, prin dezinfectarea strazilor, coronavirusul este mai puțin probabil sa infecteze persoanele care se aventureaza afara.Problema…

- Premiera la Institutul Matei Balș din Capitala, aflat in linia 1 in lupta cu coronavirusul. Primul computer tomograf care depisteaza pe loc COVID-19 a ajuns in dotarea Institutului Național „Matei Balș”, iar altul va fi montat la Centrul Medical Caraiman din București. Investiția a fost de aproape…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a stabilit luni, in urma videocoferintei cu inspectorii scolari un nou plan de masuri in sistemul romanesc de invatamant, in contextul pandemiei COVID-19.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in perioada 2007-2014, pentru care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru poluarea din București, Primaria era condusa de Adriean Videanu și de Sorin Oprescu.

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, prin Directia de Asistenta Sociala (DAS), informeaza locuitorii ca se pot depune dosarele pentru atribuirea locuintelor sociale de pe raza orasului. La ora actuala sunt disponibile destul de putine locuinte sociale, doar 2-3 locatii, pentru care exista si o lista…

- Au vrut sa transmita un mesaj de multumire poporului chinez, dar au comis o gafa de proporții. Primaria din Ungheni a ajuns in gura lumii dupa ce a afisat un banner pe care apare harta Statelor Unite, dar e vopsita in culorile drapelului Chinei.

- Un aparat de analiza a anticorpilor, pe baza caruia se poate detecta infectia cu noul coronavirus, a ajuns in dotarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Apostol Ioan” Galati, cel mai mare spital din regiune destinat copiilor, potrivit news.ro.In judetul Galati, ultimele statistici…

- Situatie absurda in comuna galateana Balasesti, acolo unde, in plina pandemie de Covid-19, dar cu cateva zile inainte de a se interzice prin ordonanta militara executarile silite, primaria de acolo s-a pomenit cu conturile golite pana la ultimul banut. In total au disparut – angajatii primariei spun…