Stiri pe aceeasi tema

- Greekreporter: Grecia va incepe sa taxeze turistii cu 20 de euro pentru serviciile medicale, pentru prima data in istorie Pentru prima data, turistii care intra in Grecia vor trebui sa plateasca in curand o suprataxa de 20 de euro pentru serviciile de sanatate oferite in timpul sederii lor in tara,…

- Turistii romani care se pregatesc sa plece in vacanta in Grecia ar putea putea sta blocati ore in sir la granita dintre Bulgaria si Grecia. O singura vama rutiera ramane deschisa pentru moment intre cele doua tari. Este vorba despre punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Ministerul Turismului din…

- Aeroportul Timișoara anunța lansarea curselor charter de vacanța de la 1 iulie, spre Rhodos, Skiathos și Creta. Locuitorii din vestul țarii au posibilitatea sa ajunga la Marea Neagra. Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa calatoreasca din Timișoara spre: Rhodos – un zbor…

- Cipru spera sa atraga turistii iesiti din izolare promitand sa acopere cheltuielile medicale ale oricarui vizitator depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus in timpul sejurului pe insula mediteraneeana, au anuntat miercuri oficiali ciprioti, relateaza AFP. Intr-o scrisoare trimisa…

- Turiștii romani care merg in vacanța in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un „pașaport de sanatate”, a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol, la Digi24, potrivit Hotnews. El a precizat ca Romania are negocieri cu mai multe…