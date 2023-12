Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANM, Elena Mateescu, susține ca vremea de Craciun și Revelion va fi mai urata decat ne-am aștepta. De Sarbatori, aproape toți oamenii iși doresc zapada, dar nu numai ca nu vom avea zapada, dar este foarte posibil sa avem ploi in aproape toata țara."In momentul acesta este greu de estimat…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” a atras mii de oameni in minivacanța de 1 decembrie. Sute au ramas pe dinafara, insa mai pot vizita expoziția pana pe 28 ianuarie 2024.Piețele timișorene se parcurg ușor. Cu o adiere de portanța dupa codul galben de vant de Ziua Naționala,…

- Ghișeele Caselor de Pensii, ITM-urilor. AJPIS-urilor și AJOFM-urilor inchise pentru doua ore! Angajații au facut greva de avertisment. Chiar in acest moment, angajații mai multor instituții din subordinea Ministerului Muncii intra in greva de avertisment. Pentru doua ore, ghișeele Caselor de Pensii,…

- Dorința ca spiritul sarbatorilor sa vina cat mai devremePentru mulți, Craciunul este o așteptare plina de bucurie. Impodobirea bradului este o tradiție indragita, iar cei care se grabesc sa o inceapa inainte de decembrie cauta sa aduca spiritul sarbatorilor in casele lor mai devreme. Aceasta anticipare…

- Activișitii de la "Critical Mass" au prezentat datele unei monitorizari de trafic efectuata in perioada 21 august – 30 septembrie, in Targu Mureș, conform careia pe strada Maraști zilnic, in medie circula 1.600 de autoturisme, 350 de biciclete și 700 de pietoni, iar pe strada Borsos Tamas 4.000 de autoturisme…

- Meta ia in considerare posibilitatea de a introduce abonamente platite pentru ca europenii sa foloseasca Instagram și Facebook fara publicitate. Acest lucru este necesar pentru a respecta legislația europeana privind datele personale și publicitatea direcționata. Meta ar putea sa le ceara utilizatorilor…

- UPDATE. Salvatorii ISU au confirmat trei decese pana in acest moment. Datele nu sunt finale, intrucat mașina strivita intre cele doua TIR-uri a fost distrusa complet și este, in continuare, extrem de dificila identificarea numarului de victime. Pompierii au reusit sa ajunga la vehiculul deformat, prins…

- Ce sancțiune a primit Primaria Alba Iulia dupa ce a publicat toate datele personale ale tuturor proprietarilor din oraș In luna mai a anului 2023, Primaria Alba Iulia producea o eroare grava de GDPR. Mai exact, la cererea directorului Direcției de Venituri, Calin Badiu, un informatician a urcat, pe…