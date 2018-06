Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a oferit o declarație cel puțin ciudata legata de Cupa Mondiala din Rusia care se desfașoara in aceasta perioada. "Cu siguranța echipa naționala a Romaniei ar fi avut loc la Cupa Mondiala. Daca ar fi fost acolo, Romania ar fi avut șanse foarte mari sa se califice dupa…

- Peru – Danemarca, in grupa C de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (sambata, ora 19.00, TVR1, TVR HD). Meciul de la Saransk e condus de inegalabilul gambian Bakary Gassama. Peru – Danemarca (sambata, ora 19.00) LIVETEXT, AICI . Echipe probabile Peru : Gallese – Advincula, A. Rodriguez, C. Ramos,…

- Daniel Sauca La fotbal, „naționala” Romaniei e (sau era) pe locul 36 in clasamentul FIFA. „Naționala” cu pricina a ratat calificarea la „mondialul” din Rusia (unde nu avem niciun arbitru) și din cauza „experimentului” Daum. In „primavara europeana” a ajuns doar FCSB, „decimata” insa de Lazio pe „Olimpico”.…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat in aceasta seara lotul preliminar pentru partidele amicale cu Chile și Finlanda, din 31 mai și 5 iunie. "Tricolorii" se vor reuni pe 27 mai, la Mogoșoaia. Pe 31 mai, de la ora 17:00, Romania se va duela cu Chile in Harberg (Austria), in timp ce duelul cu Finlanda…

- Stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești gazduiește partida amicala pe care naționala Romaniei o disputa pe 5 iunie, impotriva reprezentativei Finlandei. Propunerea șefilor FRF a fost aprobata in Comitetul Executiv de astazi, anunțul fiind facut de președintele Razvan Burleanu, intr-o conferința de presa.…

- Nationala Romaniei a urcat patru locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 32-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii ieri. Progresul tricolorilor survine dupa cele doua victorii obtinute in meciurile amicale de luna trecuta, 2-1 cu Israelul, in deplasare,…