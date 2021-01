Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea șoc a inceputului de an, in sportul buzoian. Invocand lipsa de bani, autoritațile locale au decis desființarea echipei de fotbal a Gloriei Buzau, implicit retragerea din campionatul Ligii secunde. Cutremurul de la clubul buzoian vine in momentul in care echipa se pregatea sa reia campionatul,…

- Tanarul fotbalist sucevean Cosmin Tucaliuc, in varsta de 20 de ani, a jucat la formația de Liga a II-a Gloria Buzau in ultimul an și jumatate, iar gruparea de care aparține, Viitorul Constanța, a anunțat ca il va lasa sub comanda antrenorului Ilie Stan pana la finalul actualei ediții de campionat. ...

- Deoarece era direct interesat, un site al suporterilor echipei care a terminat anul trecut pe locul al treilea al ierarhiei campionatului Ligii a II-a de fotbal, www.1923.ro, s-a grabit sa posteze clasamentul care va rezulta in urma anularii tuturor rezultatelor formației Turris-Oltul Turnu Magurele,…

- In perspectiva unui cantonament montan de pregatire și jocuri, stagiu care va debuta, mai nou, duminica, 17 ianuarie 2021, la Sacele, Pol Roige Rodriguez și coechipierii sai au avut parte luni, 11 ianuarie, de zapada și ninsoare la primul antrenament al zilei, desfașurat iar pe fosta arena Chimia, de…

- Aerostar a incheiat anul cu fruntea sus. Dupa victoria cu Petrolul și remizele in compania Craiovei și a Politehnicii Timișoara, „aviatorii” au obținut un rezultat important și pe terenul unei alte formații cu pretenții, Gloria Buzau. Sambata, in etapa a cincisprezecea – ultima din 2020 -, Aerostar…

- Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu SCM Gloria Buzau, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'', intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal. Petrolul este la al treilea meci consecutiv fara victorie, dupa ce le-a pierdut pe precedentele doua, 1-4 cu Aerostar…

- Liderul FC U Craiova 1948 joaca de la ora 19:00, pe teren propriu cu Gloria Buzau, in etapa #12 a Ligii 2. Vezi AICI programul etapei #12 din Liga 2 Craiova nu traverseaza cel mai bun moment! Echipa a ramas fara patron, dupa ce Adrian Mititelu a fost condamnat la inchisoare, iar șocul de la nivelul…

- Antrenorul principal al FC Farul, Ianis Zicu, a implinit vineri 37 de ani. Un rezultat pozitiv contra Concordiei ar fi cel mai frumos cadou al echipei pentru ziua de nastere a tehnicianului. Cele doua adversare de sambata sunt vecine de clasament in campionat. Coborata pe locul 11 in clasamentul Ligii…