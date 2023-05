Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei anunta ca au fost lansate licitatiile pentru constructia a doua penitenciare, la Unguriu (judetul Buzau) si Berceni (judetul Prahova), astfel urmand sa fie create 1.900 noi locuri de detentie. Valoarea totala a investitiilor este de 175 de milioane de euro, iar penitenciarele vor…

- Pompierii prahoveni au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pentru descarcerare si acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier in comuna. Berceni, sat Moara Noua. Potrivit ISU Prahova, evenimentul rutier s a produs intre un autoturism si un autocamion. In urma…

- La finalul intrevederii cu Sarah Dines, ministrul responsabil pentru traficul de persoane in Ministerul britanic de Interne, Catalin Predoiu, ministrul justiției, a declarat ca toate statele din spatiul european extins trebuie sa aplice aceleasi standarde si sa uniformizeze legislatia, se arata intr-un…

- O categorie de angajați din subordinea Ministerului Justiției va primi majorari de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentara prestata in 2023 peste programul normal de lucru. Decizia se aplica in contextul in care premierul a cerut ministerelor taierea cheltuielilor și se vorbește chiar…

- Comuna Cernatesti, cu sediul in localitatea Cernatesti, județul Buzau, a derulat proiectul „Achiziționarea de echipamente de protecție medicala pentru unitațile de invațamant din comuna Cernatesti, județul Buzau”, cod SMIS 147467, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Comunicat de presa Exercițiu tactic de intervenție in situații de urgența In data de 30.03.2023, la Penitenciarul Gaești a avut loc un exercițiu tactic de intervenție in situații de urgența – alarmare, evacuare in situații de urgența (cutremur) și stingerea incendiului, in parteneriat…

- Capacitatea de detenție este depașita in mai multe penitenciare din Republica Moldova, conform datelor publicate de Administrația Naționala a Penitenciarelor pe instituții, pentru anul 2022. Astfel, in 6 penitenciare din 17, populația penitenciara depașește plafonul de detenție, iar rata de incarcerare…