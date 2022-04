Dacă Rusia ajunge la Tiraspol, Unirea Basarabiei cu România e o necesitate Istoria se poate repeta și in sens negativ, dar și in sens pozitiv, chiar și in situații foarte dificile cum ar fi cea in care Rusia ar ajunge la Tiraspol, iar Unirea Basarabiei cu Romania ar fi la orizontul palpabil al celor doua state romanești. Totul este ca cei indrituiți sa aiba grija de soarta națiunilor lor sa fie pregatiți pentru aceste schimbari ce pot aparea brusc. Ultimele evenimente și provocari din apropierea granițelor Romaniei vin sa ne arate ca momentul reunirii Basarabiei cu Romania de la 1918 s-ar putea repeta daca și de o parte și de alta a Prutului ar fi elite care au pregatit… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

