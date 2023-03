Dacă România ar fi un sistem informatic… Romania poate fi comparata cu un sistem computerizat aflat intr-o situație dificila. Criza financiara și criza sanatații reprezinta probleme majore pentru acest sistem, deoarece resursele energetice și umane sunt limitate. Sistemul trebuie sa ia decizii dificile cu privire la alocarea energiei catre diversele componente, in funcție de importanța lor pentru funcționarea sistemului in ansamblu. In […] Articolul Daca Romania ar fi un sistem informatic… apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- In luna martie 2023, in spațiul hidrografic Siret, regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe raurile din bazinul hidrografic Bistrița. Pe celelalte rauri, regimul hidrologic se va situa sub normalele lunare, astfel: – intre 80-100% pe raurile din bazinele hidrografice:…

- Pentru a doua zi consecutiv, angajații de la Secția Drumuri Naționale Bacau au fost nevoiți sa intervina pentru colectarea zecilor de anvelope uzate, abandonate de șoferii de autocamioane pe marginea unuia dintre cele mai tranzitate drumuri naționale din zona Moldovei: E 85. Dincolo de disconfortul…

- La data de 27 februarie a.c., polițiștii din comuna Oituz aflați in exercitarea atributiilor de serviciu pe DN 11, au identificat in trafic un barbat de 45 ani, in timp ce transporta material lemnos, cu un autocamion. In urma verificarilor efectuate de polițiști a rezultat ca barbatul nu deținea documente…

- Inspectorii din agricultura ii verifica pe toți comercianții de fructe și legume, respectiv producatorii agricoli și simplii vanzatori. Cei prinși in ofsaid risca amenzi consistente. In aceasta perioada, angajații Serviciului monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control din domeniul agriculturii,…

- Polițiștii bacauani continua activitațile de informare a populației județului Bacau despre posibilitatea sterilizarii gratuite a animalelor de companie de talie mica (caini și pisici), precum și a prevederilor legale in domeniu. In perioada 25 – 26 februarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția…

- Luptele bacauane au incheiat (inca) un an de legenda și incep un altul care se vrea la fel de bun, daca nu și mai și. In 2022, luptatorul Denis Mihai a adus Romaniei trei medalii de mare greutate. La lupte greco-romane, in limitele categoriei 55 kg, Denis, deși inca junior, a cucerit bronzul la o […]…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va continua, și in 2023, sa acorde spijin producatorilor care vor cultiva roșii, in sere și solarii. Astfel, pentru programul „Tomata” 2023, se vor aloca 63 de milioane de euro. Noutatea este ca, de la anul, prin acest program, vor fi sprijiniți doar…

- Un accident rutier petrecut, in aceasta seara, pe strada Ștefan cel Mare din Bacau a fost surprins si inregistrat de o camera video amplasata la bordul unui autoturism. VIDEO: Andrei Hog Articolul Accident pe strada Ștefan cel Mare – VIDEO apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .