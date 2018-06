Dacă refuzaţi să plătiţi amenda, riscaţi ÎNCHISOAREA- proiect Proiectul de act normativ a fost inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Expunerea de motive AICI Potrivit propunerii legislative, persoanele sancționate contravențional vor avea la dispoziție pentru plata amenzii, pe langa termenul inițial de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sancțiunii, un termen suplimentar de 60 de zile. Daca in acest interval, chiar daca nu platesc integral amenda, trebuie sa-și arate intenția de a achita amenda primita, prin plați parțiale sau eșalonate. In cazul depașirii termenului suplimentar, instanța va inlocui amenda cu activitate in folosul comunitații.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contravenienții ar putea avea mai mult timp la dispoziție pentru plata amenzilor. Daca refuza sa plateasca amenda și sa faca munca in folosul comunitații, ar putea face chiar și inchisoare, conform unei propuneri legislative.Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru…

- Punctul-amenda ar putea avea doua valori, una pentru persoanele active și alta pentru pensionari, potrivit unei propuneri legislative inregistrate de curand la Senat pentru dezbatere. Potrivit avocatnet.ro , pentru a se aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului, de semnatura…

- Potrivit articolului 4, alineatul (2) al proiectul de lege care propune modificarea Legii 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, depus la Senat pe 2 mai, in procedura de urgenta, "candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente, pot fi depuse…

- Proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala. Proiectul a fost adoptat cu 170 de voturi pentru, 81 impotriva și șase abțineri.

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse în acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament în noiembrie anul trecut, a fost adoptat tacit de catre Senat

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader, la Parlament. Ministerul Justiției a precizat ca se au in vedere masuri…

- Serviciile de informatii, instantele de judecata, parchetele, dar si simplii cetateni vor fi obligati, sub sanctiunea pedepsei cu inchisoarea, sa ofere comisiilor parlamentare de ancheta orice informatie li se solicita, fie ea si clasificata. Proiectul de lege initiat de Eugen Nicolicea si Oana Florea…

- Tot contraventie constituie si depasirea nivelului de presiune acustica de 30 dB in locuinte intre orele 14,00-16,00 si 23,00-7,00 masurat in conditii similare. Propunerea legislativa incadreaza tot la contraventii „tulburarea, fara drept a activitatilor desfasurate in cladirile in care functioneaza…