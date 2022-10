Dupa atacul asupra podului de peste stramtoarea Kerci, podul Crimeii, Rusia a lovit Kievul, capitala Ucrainei, ca razbunare. Experții au interpretat aceasta noua escaladare ca una care ar putea duce la un conflict nuclear, in caz ca Vladimir Putin va pierde aceasta regiune strategica. Expertul turc in politici de securitate și colonel de informații in […] The post Daca Putin pierde Crimeea, vom avea un conflict nuclear / Expert: „Razboiul abia acum incepe” first appeared on Ziarul National .