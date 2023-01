Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului buzoian a realizat o prima achiziție in 2023, prin transferul lui Eduard Iordachi, 22 de ani. Vazut ca unul dintre jucatorii romani de perspectiva, proaspatul "lup" este capitanul echipei naționale de tineret a Romaniei. Iordachi a mai jucat la nivel de seniori in cadrul CSM Bacau,…

- Moartea legendarului fotbalist Pele a starnit emoție și durere, iar reacțiile au sosit din toata lumea. Agentia spațiala americana (NASA) a publicat pe contul oficial de Twitter o imagine in care constelația „Sculptor” pare „vopsita” in culorile Braziliei. Fotografia a fost foarte apreciata in mediul…

- Formația prahoveana de eșalon secund handbalistic feminin – HC Activ Prahova Ploiești – va pleca, imediat dupa Anul Nou, intr-un stagiu centralizat de pregatire! Fetele antrenate de Dragoș Dobrescu vor merge in cantonament de zece zile la Ramnicu Valcea, timp in care vor susține doua meciuri amicale,…

- Expertul TV Basarab Panduru l-a „urecheat” in direct pe Valentin Țicu (22 de ani), capitanul Petrolului. Pus sa aleaga cel mai bun prim „11” al anului 2022 din Liga 1, Panduru s-a oprit la postul de fundaș stanga pentru a-l atenționa pe Țicu. In opinia fostului mare jucator al Stelei, internaționalul…

- Reprezentativa de fotbal U21 a Romaniei va disputa, in luna martie, a anului viitor, doua meciuri amicale, impotriva selecționatelor similare ale Portugaliei și Germaniei. Formatia antrenata de Emil Sandoi continua pregatirea pentru turneul final al Campionatului European din 2023, gazduit de Romania…

- Duminica, 20 noiembrie, una dintre știrile tari ale zilei, de pe www.gsp.ro, a fost cea referitoare la posibila trecere, la iarna, a capitanului Petrolului, Valentin Țicu (foto sus, in dreapta), la CSU Craiova, grupare mai mult ca sigura de calificarea in play-off-ul Superligii, aflata, de altfel, și…

- Reprezentativa de fotbal Under-20 a Romaniei a fost invinsa de formatia similara a Italiei cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, intr-un meci amical desfasurat pe Arena ''Francisc Neuman'' din Arad, anunța Agrpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Selecționerul Edi Iordanescu (44 de ani) ii va convoca la prima reprezentativa pe Claudiu Petrila (22 de ani), mijlocașul lui CFR Cluj, și pe Radu Dragușin (20 de ani), fundașul central de la Genoa. ...