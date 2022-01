Dacă prețurile vor continua să crească: Un scenariu de coșmar pentru economia americană Statele Unite inregistreaza cea mai mare rata a inflației din ultimele patru decenii, dupa ce in luna decembrie prețurile de consum au crescut cu 7% in raport cu anul anterior. ”Daca prețurile vor continua sa creasca, un scenariu de coșmar pentru economia americana este o posibilitate reala” conchide CNN. Cifrele oficiale ale economiei de peste Ocean indica faptul ca prețurile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie. Pe americani e o presiune uriașa, in condițiile in care se confrunta cu cea mai mare rata anuala a inflatiei, din anul 1982.Și aici, se observa cu ochiul liber scumpiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din anul 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Consilierii economici ai presedintelui american Joe Biden i-au aparat politicile duminica, pe fondul accelerarii inflatiei, despre care au spus ca este o problema globala legata de pandemia de Covid-19, nu un rezultat al programelor administratiei, transmite Reuters, conform news.ro. Preturile…

- Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Inflația a crescut, in Romania, cu peste 1.5 % in doar o luna de zile: Majorari semnificative de prețuri Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a atins nivelul-record de 80,9 miliarde de dolari in luna septembrie, in contextul scaderii puternice a exporturilor si cresterii importurilor, informeaza agentia Associated Press, anunța Mediafax. Departamentul Comertului de la Washington a anuntat joi…