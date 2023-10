Autoritațile vor sa-i ajute pe romani sa aiba sarbatori imbelșugate, in acest an, și masa plina cu de toate. Pe langa cele 14 produse de baza care vor avea, in continuare, prețul plafonat, pe lista se vor mai afla alte cateva alimente esențiale pentru prepararea bunataților de Craciun: drojdie, cozonac, varza murata și usturoi. Macar cozonac sa fie din belșug, daca nu sunt bani de porc. Ministerul Agriculturii a anunțat prelungirea cu trei luni a Plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza, urmand ca lista de produse pentru care va fi practicat un adaos comercial limitat pe lanțul de…